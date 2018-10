Harry Kane: O novo «wonder-kid» de White Hart Lane

Harry Kane, 21 anos, é o nome da moda, nestes últimos meses, na Premier League. O jogador, que chegou a integrar as camadas mais jovens do Arsenal tem vindo, desde Novembro, a marcar golos de forma avassaladora, encontrando-se já entre os melhores marcadores de uma das maiores ligas do mundo

Primeiros tempos díficeis

Apesar da incrível época que está a realizar, o caminho até à glória teve momentos conturbados. Apesar de fazer parte do plantel principal dos Spurs desde 2011/2012, o jogador nunca conseguiu convencer definitivamente os treinadores que por lá passaram, incluindo AVB e conheceu sucessivos períodos de empréstivo, sem grande sucesso (fosse pelas lesões, pela imaturidade ou pela fraca qualidade do futebol apresentado), em clubes menores como o Milwall, o Leicester City ou o Norwich. Nestes 3 anos, o jogador apenas conseguiu aprontar 16 golos em 70 jogos.

Época de triunfos

Com o final da época de 2013/2014 e o fraco rendimento de Soldado, Kane começou a ser visto como uma peça importante no plantel. Depois de ter rodado em equipas de escalões inferiores, o prodígioso avançado de 21 anos ganhou a maturidade e os minutos que precisava para elevar a sua qualidade de jogo. Sob as ordens de Maurício Pochettino, Kane conseguiu fixar-se no onze inicial, sobretudo a partir do mês de Janeiro e tem sido o verdadeiro abono de família deste Tottenham que luta pelos lugares Europeus e quem sabe os da prova milionária.

O Britânico é já o melhor marcador em todas as competições a actuar em Inglaterra, contando com 24 tiros certeiros em 37 partidas, 14 dos quais para o campeonato, em 22 jogos, estando apenas atrás de dois avançados de classe mundial, Diego Costa e Sergio Aguero (ambos com 17 golos).

Esta tem sido uma campanha inesquecível para o jovem avançado, que já provou que sabe marcar contra todo o tipo de adversários e de todas as maneiras. Para além da sua evidente capacidade concretizadora, Kane destaca-se também pela sua grande capacidade física, disponibilidade e entrega a tarefas defensivas (é sempre o primeiro homem a pressionar a saída de bola adversária) e por uma técnica apuradíssima para um jogador da sua envergadura (1,88m). Entre as suas prestações memoráveis, recordamos a sua partida frente ao Chelsea (vitória por 5-3 do Chelsea) ou ainda o seu bis frente ao Arsenal que permitiu a reviravolta dos Spurs no derby do Norte de Londres.

Face às boas prestações do jovem inglês, começam a surgir rumores na imprensa inglesa que os grandes tubarões europeus como o Real Madrid podem estar interessados no concurso do jovem avançado de 21 anos, que tem vindo a deixar a Premier League rendida ao seu talento e veia goleadora.