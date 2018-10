Sporting entre os dez clubes mais formadores da Europa

Neste estudo foram vistos os clubes onde os jogadores alinharam no minímo três temporadas entre os 15 e 21 anos, sendo o Ajax de Amesterdão quem lidera esta lista com 77 atletas, que neste momento estão espalhados por toda a Europa.

O pódio fica completo com o Partizan de Belgrado com 74 jogadores, seguido do Barcelona com 57. O Sporting aparece na oitava posição com 47 atletas, tantos como o Real Madrid e Estrela Vermelha. Quanto ao Porto ocupa o 14º posto com 41 jogadores, e o Benfica no 21º lugar com 36.