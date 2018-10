Monchengladbach agarra Thorgan Hazard até 2020

A equipa do Borussia de Monchengladbach conseguiu mesmo assinar contrato com o Hazard mais novo, Thorgan. O irmão do prodigioso jogador Eden Hazard, deixou a formação da equipa inglesa para se juntar à equipa germânica. O jovem belga foi visto com bons olhos e bem apreciado pelo Borussia de Monchengladbach, que olha para esta contratação como uma mais valia - «Thorgan revelou nos últimos meses que é um grande talento. Estamos muito satisfeitos por conseguir contratá-lo», palavras do diretor desportivo Max Eberl.

Thorgan Hazard, ao contrário do irmão, nunca foi aposta assídua do Chelsea desde que foi contratado pela equipa inglesa em 2012. Vendo a possibilidade de crescimento do jovem médio, o Chelsea permitiu a sua venda ao Borussia. No entanto, a equipa de Mourinho optou por não revelar o valor da transferência, ainda assim terá possibilidade de recomprar o passe do jovem jogador belga de apenas 21 anos.