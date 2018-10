Sancidino Silva regressa ao Benfica e assina até 2020

Nas camadas jovens do Benfica desde a temporada 2007/2008, o extremo de 20 anos saiu da Luz no final da temporada passada, para se aventurar no estrangeiro, mais propriamente no Reino Unido. Após experiências no clube inglês Nottingham Forest e na formação escocesa do Celtic, Sancidino Silva regressou ao Benfica, assinando um contrato até 2020.

«Muito feliz por saber que voltei à casa onde fiz toda a minha formação. Estou aqui de corpo e alma. Vou trabalhar o triplo para chegar à equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, quero agradecer a todas as pessoas que acreditam em mim. Obrigado Sport Lisboa e Benfica», declarou ontem atleta, após rubricar a ligação contratual.

Relembre-se que Sancidino atravessou um período conturbado em terras britânicas, tendo sido acusado de violação, queixa que mais tarde foi julgada infundada pelos tribunais ingleses.