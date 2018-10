Joe «Brave Hart» negou a Messi a decapitação dos «Citizens»

Minuto 90+3, imprudência de Zabaleta e queda de Messi, em plena área - o Barcelona, que já vencia por 1-2 no Etihad, via-se à beira de decapitar as esperanças do Manchester City, que com um terceiro golo sofrido em casa ficaria pertíssimo de uma eliminação mais que provável.

Mas, no momento crítico, Messi rematou para golo mas o guardião inglês Joe Hart adivinhou a direcção do disparo e impediu que os «culé» dessem a grande machadada na eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O bravo Joe «Brave Hart» negou a Messi o 1-3 e ofereceu renovada esperança à sua equipa: «Iremos lá (Barcelona com um óptimo grupo de adeptos e com crença», afirmou o guarda-redes após a partida.