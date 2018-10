Do Paços para a Ligue 1: médio Seri perto de se transferir

O jornal desportivo «Record» avançou hoje com dados sobre iminente saída do médio defensivo Michael Seri, de 23 anos, dos Paços de Ferreira. O costa-marfinense, que representa o clube da Mata Real desde 2013/2014, estará em vias de ingressar na Ligue 1 francesa.

O Lille deverá ser o destino do médio, que ao longo da época e meia que passou na Capital do Móvel deu nas vistas devido à sua regularidade exibicional e capacidade técnica. Apesar de ter despertado atenções no campeonato luso, Seri estará então a caminho do campeonato francês - um passo grande na sua carreira.