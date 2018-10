Atlético vende goleador Bjorn Maars ao Litex Lovech

Esteve nas cogitações do Benfica no final do ano de 2014 mas o interesse encarnado não passou de um namoro sem intensidade, e, hoje, Bjorn Maars, longilíneo ponta-de-lança do Atlético, está de para a Bulgária, onde irá representar o Litex Lovech.

O Atlético informou ontem, via Facebook, que o jogador foi transferido para o Litex Lovech, negócio que irá reforçar os cofres do clube de Alfama. Bjorn Maars, norte-americano de 23 anos, deu nas vistas pela quantidade de golos que marcou na Segunda Liga - marcou 14 golos em 27 partidas na Segunda Liga 2014/2015.

«O jogador há muito que manifestava o desejo de trilhar outros caminhos. Em função do valor apresentado e da vontade do jogador a administração da SAD, aceitou vender Bjorn Jonhsen», declarou ontem o clube no comunicado emitido através da rede social Facebook.