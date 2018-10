UEFA Champions League: «sneak preview» dos oitavos-de-final

Depois do espectáculo do Etihad, no qual Messi, Suárez e Joe Hart brilharam intensamente, e da vitória caseira da Juventus sobre o Borussia Dortmund, hoje teremos os dois encontros que fecham a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2014/2015. O Arsenal recebe o Mónaco naquele que é o primeiro encontro entre as duas equipas, enquanto que o vice-campeão Atlético Madrid visita o reduto do Bayer Leverkusen.

Wènger reencontra clube que o lançou na ribalta

O duelo entre o Arsenal e o Mónaco é evento especial: o treinador francês Arsène Wenger enfrentará, pela primeira vez, a sua antiga equipa. Wenger, que perdura no cargo técnico dos «Gunners» há dezoito anos, foi treinador dos monegascos entre 1987 e 1994, obtendo ao serviço do clube francês a reputação que o conduziu, em 1996, a tomar conta dos destinos técnicos do Arsenal. Do outro lado terá pela frente um colega de trabalho que se estreia nesta fase da competição - Leonardo Jardim ultrapassou a oposição de Zenit e Benfica, qualificando o Mónaco para os 1/8-de-final, algo que não acontecia desde 2005.

Arsenal: experiência internacional dá favoritismo

O Mónaco, finalista derrota da Liga dos Campeões 2003/2004 (caiu perante o Porto de José Mourinho) tem estado ausente da prova e, consequentemente, das fases a eliminar. Desde a derrota nos oitavos-de-final, contra o PSV, em 2005, que os monegascos não chegavam tão longe na competição dos milhões. O Arsenal, favorito, poderá valer-se da sua larga experiência internacional - nas últimas quatro edições da prova, o Arsenal ficou-se sempre pelos oitavos-de-final, sendo o ano de 2010 o da última chegada do clube aos quarto-de-final da UCL. Na época 2008/2009, o Arsenal chegou às meias-finais.

Bayer e Atlético em oposição pela primeira vez na «Champions»

O duelo entre os germânicos de Leverkusen e os espanhóis de Madrid é inédito, mas apenas no contexto da Liga dos Campeões, já que ambas as formações encontraram-se, por duas vezes, na fase de grupos da Liga Europa, na temporada 2010/2011 - registaram-se então dois empates 1-1, sem que nenhuma das equipas tenha mostrado superioridade. Os «colchoneros», que estiveram a segundos de vencer a competição na época passada (um golo de Sergio Ramos obrigou a prolongamento), apenas chegaram por 3 vezes às fases eliminatórias da prova neste milénio.

Se o Atlético Madrid foi finalista vencido em 2013/2014, o oponente alemão Bayer Leverkusen foi também finalista vencido da UCL, mas na já algo distante temporada 2001/2002. Nesta curiosidade histórica, ambas as equipas caíram aos pés do mesmo adversário, Real Madrid. Para a História ficou o mágico golo de Zinedine Zidane e a vitória madrilena por 1-2. No duelo entre a armada abnegada de Diego Simeone e a formação atacante de Roger Schmidt não existe favorito, apesar do ascendente «colchonero», actual campeão espanhol.

