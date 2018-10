Manor apresenta-se em Melbourne com Will Stevens

Seis dias depois de ter abandonado a administração judicial, a Manor (ex-Marussia) está a fazer todos os esforços para estar em Melbourne, apesar de lutar contra o relógio. Contudo, anunciou esta tarde que o britânico Will Stevens estará num dos seus carros, sinal claro de que poderá ser certa a sua participação já no primeiro GP da temporada. O piloto de 23 anos, que correu pela Caterham na corrida de Abu Dhabi, será o primeiro piloto da equipa na temporada de 2015.

Stevens revela-se entusiasmado e agradece à Manor

«É muito emocionante ver o enorme esforço que a Manor tem feito para salvar a equipa», começou por dizer Stevens. «Isto não teria sido possível sem o incrível apoio que temos recebido de toda a gente dentro deste desporto, mas acima de tudo, desta equipa fantástica de pessoas na Manor que estão a trabalhar contra o relógio para garantir que estamos prontos para Melbourne. Quero agradecer à equipa pela confiança depositada em mim e mal posso esperar para ver todo o trabalho duro recompensado quando alinhar na grelha de partida, dentro de duas semanas», concluiu.

Stevens, de 23 anos (nascido a 28 de junho de 1991 em Rochford, no Essex inglês), esteve a participar nas últimas três temporadas na World Series by Renault, onde alcançou o quarto lugar na temporada de 2013. No ano passado, ao serviço da Strakka Racing, venceu duas corridas e foi o sexto classificado, enquanto que se estreou na Fórmula 1 na última prova do ano, em Abu Dhabi, ao serviço da agora praticamente extinta Caterham.