Inter x Celtic: «Bravehearts» tentam mudar a eliminatória em Milão

O jogo Inter x Celtic, referente à a segunda mão dos 16-avos-de-final está ai. Na primeira mão o resultado foi de 3-3 com os escoceses a empatarem no último minuto por Guidetti.

Xherdan Shaqiri, jogador suiço dos italianos, confessou que houve excesso de confiança: «Pensávamos que o jogo estava decidido e talvez não tivéssemos mostrado o respeito que Celtic merece. Em Itália, mesmo que estejamos a vencer por três ou quatro golos de diferença vamos continuar concentrados, porque eles já mostraram que são capazes de nos marcar golos».

No primeiro jogo o Celtic preconizou um jogo muito directo e sem imaginação com a bola a passar por cima do meio campo, facto que os «nerazzurri» agradeceram, tirarando partido disso com um jogo mais técnico e de posse de bola, conseguindo muitas vezes ter o comando do jogo e nunca estando em desvantagem no marcador.

Em Glasgow, o Inter adiantou-se por Shaqiri aos 4 minutos, o internacional argentino Rodrigo Palacio fez o segundo aos 13; o Celtic conseguiu o empate de rajada aos 24 por Armstrong e aos 26 o central experiente Campagnaro marcou na própria baliza. Na segunda parte Palacio marcou no primeiro minuto e John Guidetti, jovem avançado sueco, estabeleceu o empate final ao minuto 90+3.

Agora em Milão, o conjunto escocês terá que mudar muito o formato do seu jogo perante a qualidade dos jogadores italianos e do estilo de jogo do Inter. Os italianos são francamente favoritos para passar a eliminatória, mas o Celtic poderá, se fizer algumas alterações ao seu jogo, ter algo a dizer neste confronto. O técnico Roberto Mancini não poderá contar com Lukas Podolski devido à sua não inscrição na prova. Quanto ao Celtic, não poderá contar com Charlie Mulgrew e Mikael Lustig, ambos recuperarem de lesões.

Onzes prováveis do Inter x Celtic