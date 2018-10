Quincy rescinde contrato com os 'axadrezados'

O Boavista anunciou, em comunicado publicado no facebook, que o avançado ganês Quincy Owusu (formado no Arsenal), já não fazia parte dos planos de Petit. O jogador acordou com o clube axadrezado uma rescisão de contrato, alegando motivos pessoais bastante fortes, que a direcção do Boavista analisou e aceitou.

Pode ler-se o comunicado na íntegra:

«O Conselho de Administração da Boavista F.C., Futebol, SAD e o jogador Quincy Jamie Owusu Abeyie rescindiram por mútuo acordo o contrato de trabalho desportivo que haviam celebrado. Em reunião que decorreu na semana passada, o atleta manifestou fortes razões de ordem pessoal para tal decisão, que o Conselho de Administração entendeu e aceitou. Ao jogador desejamos as maiores felicidades futuras, quer para a sua vida pessoal, quer para a profissional.»

Quincy, que chegou ao Bessa no arranque da temporada, marcou apenas um golo, nos 11 jogos que realizou com a camisola do Boavista.