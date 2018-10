Slimani regressa à convocatória após debelar lesão

Desde que viajou para a CAN, para integrar a selecção argelina, Islam Slimani não mais pôde ajudar o seu clube. O avançado do Sporting regressou da prova africana com uma maleita física que se prolongou durante várias semanas mas tal lesão está ultrapassada - Slimani consta na convocatória de Marco Silva para a partida de hoje, diante do Wolfsburgo, a contar para a segunda mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa.

O jogador realizou o seu último jogo pelo Sporting no dia 3 de Janeiro de 2015, diante do Estoril. Actuou durante 76 minutos e inscreveu o seu nome na lista dos marcadores (os Leões venceram por 3-0). Dotado de perigoso jogo aéreo e combatividade, Slimani oferecerá outras alternativas de jogo a Marco Silva, que tem somente contado com Fredy Montero e Tanaka, avançados de pequeno porte talhados para desenvolver jogo pelo chão.