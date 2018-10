Contra Wolfbsurgo: Jonathan Silva no lugar do castigado Jefferson

Jonathan Silva será a grande novidade no onze escalado hoje por Marco Silva para defrontar o Wolfsburgo. O brasileiro Jefferson, a contas com um processo disciplinar interno, estará fora das opções do treinador Marco Silva e será substituído pelo jovem argentino. William Carvalho, que ficou de fora da primeira mão dos dezasseis avos-de-final da Liga Europa, devido a castigo, será adição de peso ao onze inicial do Sporting.

Slimani regressa para dar maior poder de fogo

André Carrillo, Adrien e Fredy Montero iniciaram no banco o jogo contra o Gil Vicente (na passada ronda da Liga NOS) mas serão novamente titulares na partida de hoje; Islam Slimani, retornado após período no qual lutou contra uma lesão, está de volta e poderá adicionar poder de fogo ao ataque leonino. Do lado do Wolfsburgo, as baixas são duas: Ivan Perisic e Aaron Hunt (magoou-se conta os Leões). Luiz Gustavo, que ficou de fora do primeiro jogo, regressa após cumprir castigo.

Bas Dost: medo, tenham muito medo...

Não seria preciso avisar os Leões, mas é sempre bom relembrar a série goleador do avançado holandês, já que os números por si apresentados estão longe de serem convencionais: o atleta do Wolfsburgo marcou nada mais nada menos que uma dúzia de golos nas últimas sete partidas, o que faz de Bas Dost um predador temível a viver um momento de assustadora eficácia. A defesa leonina conhece-lo bem: bisou na primeira mão.

Marco Silva sonha com remontada

«O nosso foco está apenas no jogo de amanhã, que é muito importante para nós e para o clube (...) Sinto-me com uma ambição enorme e faço questão de a passar à equipa. Podemos dar a volta à eliminatória», afirmou o treinador do Sporting. Os Leões terão de entrar a todo o gás na partida, almejando o golo madrugador que coloca os germânicos sobre brasas e à mercê da pressão do público de Alvalade.

Dieter Hecking relevou «stress triplo»

«Estamos sujeitos a um stress triplo por querer ganhar a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Liga Europa, mas também é isso que queremos. A equipa cresce com as exigências. Esperam-nos muito bons adversários na próxima ronda da Liga Europa e precisamos de ir evoluindo com esta experiência», observou o treinador do Wolfsburgo, Dieter Hecking, na antevisão do duelo desta noite, às 20 horas.

Onzes prováveis do Sporting x Wolfsburgo