Carmen Jordá: mais uma mulher chega à F1

Carmen Jordá, piloto espanhola, foi anunciada como piloto de desenvolvimento da Lotus para a próxima temporada de F1. A jovem de 26 anos, natural da região de Valência, junta-se assim a Susie Wolff (piloto de reserva da Williams) como mais um rosto feminino na mais alta categoria do desporto automóvel.

16 anos depois, Jordá chega à Fórmula 1

Jordá ainda não terá tido oportunidade de se sentar no novo E23 com que a Lotus correrá na temporada que agora se inicia, mas a sua carreira de 16 anos garante a sua experiência: depois de começar nos karts com 10 anos de idade, a espanhola tem disputado uma série de provas internacionais, entre as quais se contam a prestigiada GP3 e as míticas 24h de Le Mans. A Fórmula 3 espanhola foi onde alcançou, até hoje, os seus melhores resultados, com um 4º lugar na temporada de 2007.