Sporting x Wolfsburgo na Liga Europa (0-0)

22:03. Jogo inglório do Sporting, muito esforço e pouco resultado: várias chances de golo desperdiçadas pelo Sporting, que esteve perto de abalar a confiança do Wolfsburgo. Diego Benaglio esteve em excelente forma, defendendo tudo o que houve para defender; Tanaka foi perdulário e faltou acutilância ao ataque leonino.

Apito final

90+3'. Final do jogo, Sporting eliminado após jogo de desperdício.

90'. Substituição na formação do Wolfsburgo: Entra Arnold e sai De Bruyne.

90'. Mais três minutos para se jogar em Alvalade.

89'. Cédric cruzou, Slimani cabeceou mas Benaglio agarrou com facilidade.

88'. Controla a posse de bola o Wolfsburgo tentando afastar o Sporting do jogo, esfriando os ímpetos leoninos.

84'. Bas Dost isolou-se mas foi carregado em falta por Jonathan Silva, seria penalidade e vermelho directo...

83'. Outra vez Benaglio a defender: Montero serviu Mané mas o suíço lançou-se e captou o esférico.

81'. Cartão amarelo para Naldo, por falta sobre Slimani.

77'. Substituição na formação do Sporting: Entra Fredy Montero e sai Tanaka.

77'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai Carrillo.

77'. Tanaka requisitado através de um passe longo, boa entrada do japonês, remata...defende Benaglio, vai rematar na ressaca...demora e é desarmado por Guilavogui! Que desperdício...

75'. Substituição na formação do Wolfsburgo: Entra Schafer e sai Vierinha.

72'. O Wolfsburgo começa a ficar sem capacidade para sair no contragolpe.

69'. Sporting tenta furar mas não tem tido o discernimento necessário para quebrar a concentração defensiva do Wolfsburgo.

65'. Substituição na formação do Sporting: Entra Slimani e sai Adrien.

64'. Tanaka coloca em Carrillo após perda de bola de Rodríguez...tem tudo para marcar mas adia o remate...e depois dispara para fora!

63'. Remate de Caligiuri, bola para as couves, longe do alvo.

61'. Substituição na formação do Wolfsburgo: Enta Caligiuri e sair Schurrle.

58'. O tempo passa e o Sporting tarda em marcar o golo da reacção...

55'. Nani fintou e encarou Benaglio...rematou, defendeu Benaglio...está numa grande noite o suíço, defendeu com as pernas o remate de Nani.

54'. De Bruyne remata ao poste! Que bela jogada do belga, remate colocado, Patrício estava batido!

51'. João Mário cabeceou após centro tenso de Cédric...a bola morreu calma nas mãos de Benaglio.

46'. Equipas sem alterações, recomeça a partida em Alvalade.

Segundo tempo

20:56. Boa primeira parte do Sporting, em todos os aspectos menos no capitulo da finalização: falta eficácia ao Sporting, e, assim, poderá deitar tudo a perder. Tanaka já despediçou duas ocasiões flagrantes para marcar.

Intervalo

45+1'. Fim da primeira parte, 0-0 persiste em Alvalade.

45'. João Mário ganha o flanco esquerdo, centra rasteiro para o remate de Tanaka...a bola vai ao poste sacudida por Benaglio...que azar!

43'. Sporting domina mas falha na finalização.

40'. Nani chocou com um defesa do Wolfsburgo, caindo e ficando lesionado: vai sair para receber assistência.

38'. Tanaka, isolado, falhou e permitiu a defesa corajosa de Benaglio...a recarga tardou...desperdiça um golo cantado o Sporting!

37'. Na sequência de um canto, Trasch impediu que o golo acontecesse, cortando a bola em cima da linha, que corte divino!

37'. William remata em arco, à entrada da área, Benaglio estica-se e sacode para canto, belo lance em Alvalade.

36'. Nani combina com Tanaka, este remata de modo cruzado mas a bola passa ao lado do poste: boa jogada do Sporting, mais um aviso.

31'. Nani sofre encosto e todo o estádio assobia, mas o juiz manda seguir a jogada.

29'. Patrício mergulhou e agarrou a bola, impedindo Dost de ficar isolado em frente à baliza.

27'. De Bruyne e Schurrle combinam com facilidade mas o remate acaba por ser interceptado pela defesa leonina: canto.

24'. Canto para o Sporting, cabeceamento leonino, mas, para fora.

21'. Entrada dura de Paulo Oliveira sobre Schurrle: merecido cartão amarelo.

11'. Nani executa o centro mas Benaglio sobe e agarra a bola com segurança.

8'. Sporting entrou como devia: com intensidade e muita pressão sobre o rival.

1'. Segue a partida com bola para o Sporting.

Apito inicial

19:10. Onze titular do Wolfsburgo: Benaglio, Trasch, Naldo, Knoche, Rodríguez, Luiz Gustavo, Guilavogui, Vierinha, De Bruyne, Schurrle, Bas Dost

19:10. Onze titular do Sporting: Rui Patrício, Cédric,Jonathan Silva, Tobias, Paulo Oliveira, William Carvalho, Nani, João Mário, Carrillo, Adrien, Tanaka

18:35. Nas três partidas realizadas fora do seu reduto, para a Liga Europa 2014/2015, o Wolfsburgo venceu duas e perdeu uma. Em duas das deslocações (Lille e Krasnodar) os germânicos foram goleadores: 0-3 contra o Lille e 2-4 diante do Krasnodar; mas, contra o Everton, o sentido foi inverso - os ingleses golearam os lobos por 4-1.

18:10. Bas Dost é o avançado do momento: o jogador holandês tem estado numa forma espectacular e imparável, contabilizando doze golos em apenas sete jogos. O atleta bisou frente ao Sporting; antes, tinha completado um «poker» diante do Bayer Leverkusen e bisando frente ao colosso Bayern Munique.

17:35. No Wolfsburgo, as duas baixas de vulto são o croata Ivan Perisic e Aaron Hunt, ambos lesionados. O médio defensivo brasileiro Luiz Gustavo, que esteve ausente do jogo da primeira mão, devido a castigo, voltará a ser titular. O médio ofensivo belga Kevin De Bruyne, o extremo alemão André Schurrle e o ponta-de-lança holandês Bas Dost são as grandes ameaças do ataque do Wolfsburgo.

17:15. No Sporting, as duas grandes novidades são a titularidade do argentino Jonathan Silva (devido ao castigo interno de Jefferson) e o regresso à competição do recuperado Islam Slimani, que voltou a integrar a convocatória de Marco Silva. William Carvalho, que falhou a primeira mão devido a castigo, voltará a comandar o meio-campo do Sporting.

17:00. «Estamos sujeitos a um stress triplo por querer ganhar a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Liga Europa, mas também é isso que queremos. A equipa cresce com as exigências», considerou o treinador dos alemães, Dieter Hecking. O Wolfsburgo, em vantagem, jogará com a necessidade extrema do Sporting em marcar a todo o custo.

16:45. «Sinto-me com uma ambição enorme, que faço questão de passar à equipa. Após o resultado na Alemanha, percebemos porque não estivemos fortes. Se não formos nós a acredita no nosso trabalho... Reconhecendo as dificuldades do jogo, enquanto nos for possível, vamos sempre encará-lo de forma positiva e pensar que é possível inverter o resultado», afirmou Marco Silva na antevisão do jogo, expressando a ambição de virar o mau resultado.

16:25. Onzes prováveis do Sporting x Wolfsburgo:

16:10. O Sporting, apesar de estar agora numa posição difícil, quererá voltar aos glórios dias da Liga Europa: com Sá Pinto, na temporada 2011/2012, os Leões atingiram as meias-finais da prova, acabando por cair aos pés do Athletic Bilbao após uma emocionante eliminatória contra o milionário Manchester City de Roberto Mancini (3-3 a favor do Sporting). Na temporada 2004/2005, o Sporting chegou à final, perdendo, em Alvalade, contra o CSKA Moscovo (3-1).

15:55. Nas três partidas europeias realizadas em Alvalade nesta temporada, o Sporting perdeu uma (diante do Chelsea por 0-1) e venceu as outras duas, mostrando superioridade perante o Schalke 04 (4-2) e perante o Maribor (3-1) para a Liga dos Campeões - sete golos marcados em 3 jogos. Esta será a segunda vez que os Leões recebem no seu reduto uma formação germânica.

15:45. O Sporting não tem demonstrado grande superioridade nas partidas jogadas em Alvalade: em 18 jogos realizados nesta temporada (em todas as provas) apenas por quatro vezes o Sporting conseguiu obter um resultado que possa hoje ser satisfatório na decisão da eliminatória. Gil Vicente, Famalicão, Estoril e Vitória de Setúbal foram os adversários vencidos por dois ou mais golos.

15:35. Na primeira mão, o Sporting entrou bem no jogo mas o poderio superior do Wolfsburgo tomou conta do ritmo do duelo. O primeiro golo surgiu na segunda parte, após passe do central Naldo, Bas Dost bateu Rui Patrício. Perante a passividade leonina, o holandês viria a bisar na partida, após passe do médio belga Kevin De Bruyne. O Sporting esteve perto de reduzir, mas João Mário cabeceou ao lado.

15:25. Esta será a segunda partida entre Sporting e Wolfsburgo, jogo totalmente decisivo para o Sporting que tem de recuperar de uma desvantagem de dois golos, criada na primeira mão, em Wolfsburgo. Os Leões terão de entrar com espírito ofensivo, tentando marcar o mais cedo possível, de modo a abalar a confiança do adversário. Serão precisos dois golos (e 0 sofridos) para empatar a eliminatória.

15:15. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Wolfsburgo, partida da segunda mão dos dezasseis-avos-de-final da Liga Europa; siga o minuto a minuto do Sporting x Wolfsburgo, jogo que decorrerá no Estádio Alvalade XXI às 20 horas, em Vavel Portugal, grátis .