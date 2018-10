Thomas Dekker falha recorde da hora

O ciclista holandês Thomas Dekker, actualmente sem equipa, não conseguiu quebrar o chamado "recorde da hora", mítico recorde do ciclismo que mede o número de quilómetros percorrido por um ciclista durante sessenta minutos. Dekker ficou a apenas 270 metros do actual recorde, assinado por Rohan Dennis (52,491 km).

A marca ontem alcançada por Thomas Dekker bateu, ainda assim, as tentativas de nomes sonantes do ciclismo internacional, como Jens Voigt (51,100 km) e Matthias Brändle (51,852 km).

A tentativa do holandês teve lugar no México, em Aguascalieentes, e o resultado, ainda que não o esperado, é bem meritório e prova do valor do homem que, actualmente sem equipa e treinando de forma independente, já ganhou o Tirreno-Adriático (2006) e a Volta à Romandia (2007), além de conquistar, nos Mundias de 2004, as medalhas de prata nas categorias de estrada e contrarelógio.

São vários os ciclistas que se propõem a bater o famoso recorde da hora, mas a que mais expectativa esteja a gerar é a de Bradley Wiggins (Sky), o primeiro inglês a vencer o Tour de France (em 2012), que decorrerá em Junho deste ano, em Londres.