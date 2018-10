Sporting fora da Europa: Esforço inglório por parte dos «Leões»

Benaglio foi intransponível

Marco Silva lançou uma surpresa na partida logo na apresentação do onze, o japonês Tanaka ia começar a partida a titular. Os Leões estiveram durante todo o jogo a controlar a partida e a tentar criar oportunidades de golo, mas houve um homem suiço na baliza da equipa alemã a evitar a eliminação do Wolfsburgo, Diego Benaglio foi a figura do jogo ao contrariar, vezes sem conta, a avalanche ofensiva do Sporting.

Ineficácia leonina

Bolas nos postes, bolas para a bancada, bolas defendidas pelo guardião suiço, tudo e mais alguma coisa aconteceu ao Sporting para não conseguir finalizar e colocar a bola dentro da baliza. Tanaka, perdulário, falhou duas ocasiões flagrantes de golo; mas nem mesmo com Slimani e Fredy Montero em campo o Sporting foi capaz de quebrar a concentração defensiva do Wolfsburgo.

A grande oportunidade de golo dos alemães foi por parte de Kevin De Bruyne num remate de meia distância que leva a direção do poste direito da baliza de Rui Patricio. É de salientar a robustez defensiva leonina, apesar de sua juventude e relativa inexperiência internacional.

Depois do esforço (inglório) falta ir ao Dragão...

Apesar do Sporting ter feito tudo para passar, considera-se que merecia mais que o adversário, mas o futebol não é feito de quem merece, mas sim, de quem faz golos, algo que a turma de Alvalade não fez - o Leão roçou a ineficácia total, e sofrendo devido à sua incapacidade ofensiva. Após esta eliminação o Sporting tem uma dificil deslocação ao Dragão com a vitória no seu horizonte para se aproximar do 2º lugar - uma derrota significará maior distância para o primeiro e segundo lugar.