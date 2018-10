Regresso de Nani a Inglaterra está «em suspenso»

No decorrer desta semana, o camisola 77 dos leões abordou o seu regresso a Manchester, as condições das quais o mesmo depende e ainda alguns dos motivos que levaram à sua saída do clube de Old Trafford, numa entrevista concedida ao jornal inglês «The Guardian».

«Nunca se sabe o que poderá acontecer no futuro. Depende de muitas coisas. Se o Manchester United quiser que fique e se existir uma mentalidade diferente, então acho que as coisas podem correr bem na próxima temporada, mas era preciso discutir muitas coisas e depois logo se veria», afirmou o extremo, que deixou a porta aberta a um possível regresso a Old Trafford mas não deixou de colocar reticências nessa hipótese.

Nani pretende jogar com mais regularidade e defendeu ainda que não só as lesões o perturbaram nos últimos anos com a camisola dos Red Devils: a saída de Sir Alex Ferguson e a chegada de David Moyes aos comandos do clube de Manchester foram de grande relevo. «O novo treinador na altura não me conhecia bem e muitas coisas mudaram. Preciso de jogar com regularidade para ser feliz».

O regresso de Nani a Alvalade surpreendeu muitos, mas foi sempre, como já foi por ele várias vezes referido, o seu desejo. Num momento em que pretende acima de tudo voltar a ser feliz e atingir o seu melhor nível exibicional (a que nos habituara no Sporting e nos primeiros anos de United), a melhor opção é estar na casa que o viu crescer para o Mundo do Futebol.