Liga Europa: Liverpool eliminado pelo Besiktas

O Liverpool foi eliminado da Liga Europa pelos turcos do Besiktas, em Istambul, no duelo dos dezasseis-avos-de-final. Em jogo presenciado por 63324 espectadores o Besiktas venceu a partida por 1-0 com golo de Tolgay Arslan, aos 72 minutos.

Devido à vitória por 1-0 dos «Reds» na primeira mão a discussão da eliminatória foi para as grandes penalidades: o defesa Dejan Lovren falhou o último e decisivo «penalty». No entanto o treinador, Brendan Rodgers, recusa-se a empurrar as culpas para o croata pela eliminação: «todos os jogadores que marcaram as grandes penalidades estavam confiantes mas foi pena ele ter falhado».

Sobre o jogo, o técnico inglês não arranjou bodes expiatórios para explicar o desaire, numa eliminatória em que os «Reds» eram claramente favoritos: «Tivemos muito pouca criatividade mas isso não é desculpa. Tinhamos uma equipa ofensiva, com dois avançados, mas não conseguimos impor o nosso jogo».