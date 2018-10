FC Porto x Sporting: perder não é hipótese

Se um encontro entre FC Porto e Sporting seria por si só um confronto em destaque em Portugal, o facto de surgir em fase decisiva da Liga NOS torna-o ainda mais irresistível aos olhos dos adeptos e apreciadores da modalidade, sendo agora mais fácil do que nunca efectivar a análise meramente desportiva às consequências de cada eventual desfecho da partida.

O resultado deste clássico será decisivo em especial para os leões, que visitam o Dragão poucas semanas depois de terem lamentado o resultado conseguido na recepção ao líder, vizinho e rival Benfica dado terem estado a segundos de terem conseguido um resultado bem melhor do que o empate registado perante um oponente que jogou com a estabilidade e o máximo de futebolistas da mais íntima confiança do seu técnico, Jorge Jesus.

Todavia, o clássico e o seu resultado final também não será muito menos importante para o FC Porto face ao despique que mantém também com as acima mencionadas águias. ‘Embrenhado’ na luta directa com o Benfica, adversário com o qual discute a Liga e muito possivelmente a Taça da Liga, competição na qual os encarnados já esperam oponente na final, para o dragão a visão é também clara.

Desaconselham-se os resultados negativos ao FC Porto numa fase em que é difícil recuperar animicamente

Neste contexto, não permite equacionar um resultado negativo e um eventual desaire seria um péssimo e provavelmente decisivo resultado que sentenciaria as contas do título nacional. Vencer o Sporting assume-se como o único resultado equacionável para os azuis-e-brancos que para além da Liga NOS e da Taça da Liga ainda se encontram a disputar a Liga dos Campeões na qual terão ainda pela frente um Basileia a preparar uma estratégia para jogar tudo para surpreender.

Será precisamente no palco deste FC Porto - Sporting, o Dragão, que os suíços tentarão uma vitória improvável mas ainda possível, pelo que é aconselhável manter a moral em alta e acima de tudo não perder energias em recuperações de resultados negativos.

Para acrescer às dificuldades que se esperam, para a Cidade Invicta viaja um leão que aproveitou a última jornada da Liga frente ao Gil Vicente para moralizar as suas ’tropas’ antes de dois importantíssimos compromissos como a recepção ao Wolfsburgo pela Liga Europa e este clássico na casa portista.

Em termos anímicos, a visita ao Dragão surge para o Sporting em boa altura, numa fase em que parece ter de alguma forma deixado para trás as polémicas internas relacionadas com as intervenções do seu antigo jogador e actual associado José Eduardo que marcaram a actualidade de algumas semanas no panorama desportivo nacional.

Derrota significará fim das possibilidades do Sporting em disputar o título e até mesmo o 2º lugar

Quase tanto como não perder, a nenhuma das duas equipas interessa sequer empatar, um exercício que assenta em pleno ao FC Porto, que detém a vantagem de possuir um plantel bem mais rico em opções e que permitiu disputar várias competições e encontros perante adversários de valia com uma equipa secundária sem com isso hipotecar os seus objectivos e resultados, como tem sucedido na Taça da Liga.

Em suma, ambos os conjuntos chegam a esta partida com muito em jogo - praticamente todos os objectivos de uma época - e com tudo a perder caso não conquistem a vitória, sendo que no caso do Sporting se poderá perder em simultâneo qualquer possibilidade de discutir o título nacional que neste momento é já uma hipótese remota e também o segundo posto que permite o acesso directo à Liga dos Campeões.

Para manter bem vivo esses sonhos, o clube de Alvalade terá de apelar a uma noite mágica ao nível de futebolistas históricos como Manuel Fernandes, Fernando Peres, Hector Yazalde ou tantas outras glórias passadas que permita alcançar os três pontos que decidem um clássico determinante para ambas as equipas, com a diferença de poder resumir a época do Sporting apenas à defesa do terceiro lugar e à procura da conquista da Taça de Portugal.