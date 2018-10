David Caiado de saída do Vitória, rumo ao Metalist

O extremo David Caiado, que tinha contrato até 2016, esta de saída de «Os Conquistadores». O jogador português vai jogar na Ucrânia ao serviço do Metalist, tendo assinado um contrato de um ano e meio, curiosamente o que faltava cumprir com os vimaranenses. O seu novo clube ocupa actualmente a 4ª posição do campeonato ucraniano.

Contratado no verão passado ao SC Tavriya, outro clube da Ucránia, o atleta de 27 anos começou por titular no sistema táctico de Rui Vitória mas rapidamente perdeu o claro. Rodou várias vezes entre a equipa A e a equipa B tendo feito ao total 489 minutos nos 10 jogos que jogou. Fez 4 golos.

Esta vai ser a sua quinta experiência no futebol estrangeiro, depois de ter passado por países como a Polónia, Chipe, Bulgária e Ucránia, país ao qual vai agora voltar.