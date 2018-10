Testes em Barcelona - Dia 2: Rosberg faz tempo canhão

O melhor tempo do piloto alemão foi de 1.22,792, menos 1,2 segundos do que o segundo classificado, o Williams de Valtteri Bottas. No conjunto dos dias de testes feitos até agora, o tempo de Nico Rosberg é 0,7 segundos mais veloz do que o tempo feito por Felipe Massa no dia de ontem. Importa ainda realçar, para além disso, que com os novos compostos da Pirelli, o tempo foi 2,5 segundos mais veloz do que a pole-position do ano passado nesta mesma pista.

O tempo do piloto alemão foi o melhor nas 106 voltas que deu à pista catalã nesta sexta-feira, onde se descobriu que o seu Mercedes fez uma modificação nos suportes onde se colocam as câmaras de televisão, junto ao nariz do monolugar, o que levou algumas equipas a chamar a atenção para o assunto. Os concorrentes das Flechas de Prata queixam-se dos ganhos aerodinâmicos que os novos suportes permitem ao W06, embora aparentemente a solução encontrada esteja dentro dos regulamentos.

Um bom dia para Bottas e Nasr

O finlandês da Williams teve hoje o seu dia e marcou o segundo melhor tempo, mas o mais interessante é que fez 90 voltas, recolhendo muitos dados sobre o carro e não tendo grandes problemas, apesar de ter acabado o dia de testes parado no meio da pista, causando a sua interrupção.

Do lado da Sauber, o brasileiro Felipe Nasr fez o terceiro melhor tempo do dia (1.24,071) com a ajuda dos pneus macios, o que poderá disfarçar a real capacidade do bólide da equipa suíça.

Oásis para Jenson Button

Na imersa em problemas McLaren, esta sexta-feira foi o alcançar do que até ao momento parecia apenas miragem. Jenson Button deu hoje cem voltas à pista, e apesar de um tempo de 1.26,362, 2,5 segundos mais lento do que Rosberg, o que deixará Ron Dennis satisfeito será a possibilidade de finalmente poder ver o MP40-30 rodar pela pista sem problemas de maior. O dia correu de tal forma bem para a McLaren que os mecânicos se deram inclusive ao luxo de treinar as paragens nas boxes para trocar de pneus.

Contudo, no final do dia, o monolugar voltou a fazer das suas, ficando parado entre as curvas 7 e 8 e obrigando à interrupção dos testes, pelo que a equipa de Woking decidiu dar por terminado o dia de testes.

Kvyat retido nas boxes; Hulkenberg destaca fiabilidade

O piloto russo da Red Bull fez 84 voltas à pista, mas esteve parado uma boa parte do dia para verificar um sensor no sistema hidráulico. Depois de feitas essas verificações, regressou à pista e o seu melhor tempo foi de 1.26,965, mais de quatro segundos mais lento do que Rosberg.

Apesar de tudo, Kvyat não foi o piloto que rodou menos nesta sexta-feira; o último lugar em termos de produtividade ficou com Nico Hulkenberg, que completou 70 voltas com o seu novo Force India. Apesar de alguns problemas técnicos terem impedido mais tempo em pista ao germânico, que da parte da manhã só completou cinco voltas, o número respeitável de voltas da tarde deverá permitir à equipa de Vijay Mallya tirar alguns dados do seu novo VJM08. Nico Hulkenberg declarou-se feliz com a fiabilidade mostrada pelo monolugar, mas preferiu dizer que só mais adiante se poderá olhar para a performance do mesmo.

Olhando para o número de voltas totalizado, Pastor Maldonado e Max Verstappen estiveram no topo do quadro: no Lotus, o venezualano fez umas sólidas 140 voltas (melhor tempo: 1.26,705), mais uma do que o rookie da Toro Rosso, que rodou igualmente no segundo 26, um piscar de olhos mais lento do que Maldonado, com 1.26,766.

Tempos do dia

1) Nico Rosberg (Mercedes) 1:22.792

2) Valtteri Bottas (Williams) 1:23.995

3) Felipe Nasr (Ferrari) 1:24.071

4) Sebastian Vettel (Ferrari) 1:25.339

5) Jenson Button (McLaren) 1:25.590

6) Pastor Maldonado (Lotus) 1:26.705

7) Max Verstappen (Toro Rosso) 1:26.766

8) Daniil Kvyat (Red Bull) 1:26.965

9) Nico Hulkenberg (Force India) 1:29.866