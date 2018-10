Porto x Sporting: Hulk e Falcao são os goleadores do Dragão

O Porto leva clara vantagem nas partidas contra o Sporting, se o contexto for o da liga portuguesa e o duelo ocorrer no reduto do Dragão - lá, jogo a pós jogo, vários foram os marcadores dos golos dos clássicos FC Porto x Sporting, mas dois goleadores lideram a lista de nomes que mais tentos assinaram no Dragão, diante do Sporting - Falcão e Hulk.

O forte e veloz avançado brasileiro e o ponta-de-lança clínico colombiano são os goleadores da História dos clássicos entre Porto e Sporting escrita entre as quatro linhas do novo Estádio do Dragão, activo desde 2004. Nas partidas FC Porto x Sporting da última década, tendo como anfiteatro da Liga o Dragão, Falcao e Hulk foram reis do golo contra os Leões.