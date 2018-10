Federação grega penaliza Panathinaikos em 3 pontos

No fim-de-semana passado, a liga grega ficou em choque com os desacatos ocorridos no «derby» de Atenas, entre o Panathinaikos e o Olympiakos. Antes da partida começar, um grupo de adeptos da casa invadiu o relvado do estádio Apostolos Nikolaidis, lançando tochas e petardos para o terreno de jogo, onde se encontrava, entre a multidão, o técnico do Olympiakos, Vitor Pereira.

A investida violenta dos adeptos foi alvo de uma intervenção policial forte e o treinador luso teve de abandonar o terreno de jogo, devido ao bárbaro comportamento dos desordeiros. Entretanto, o campeonato grego foi suspenso pelo governo (prevê-se que a suspensão dure três semanas) e o Panathinaikos foi alvo de uma penalização de três pontos, o que, na prática, significa ter perdido, administrativamente, o «derby» que ganhara por 2-1. Além do mais, os dois próximos jogos do Pana em casa serão à porta fechada.

Assim, e graças à violência dos seus próprios fãs, o clube de Atenas perde a liderança da Liga para o grande rival Olympiakos, que sobe ao primeiro lugar. O presidente do clube visado reagiu em comunicado: «Esta decisão entristece-nos e é injusta», referiu Giannis Alafouzos, que atira para cima do técnico luso a culpa dos desacatos.