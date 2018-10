Expulsão ridícula sai do bolso de André Simões

André Simões terá de pagar do próprio bolso a multa a si aplicada, pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do seu comportamento ofensivo no Moreirense x Benfica, da passada jornada. O jogador foi expulso devido a palavras impróprias, dirigidas ao juiz da partida, e terá de pagar 383 do seu próprio bolso.

Quem assim define foi o regulamento interno do Moreirense, que prevê que tais multas, aplicadas devido a comportamentos ofensivos ou injustificáveis, sejam custeadas pelos próprios profissionais de futebol.

André Simões viu o cartão vermelho após ofender o árbitro Jorge Ferreira, deixando a sua equipa reduzida a 10 unidades numa altura em que a partida estava empatada 1-1; o Benfica acabaria, pouco tempo depois, por resolver o jogo, marcando mais dois tentos em Moreira de Cónegos.