FC Porto x Sporting: inspiração da Taça para abafar o Dragão

As estatísticas podem não augurar nada de bom para o Sporting mas a verdade é que, apesar dos números não penderem para o lado leonino, o último jogo dos Leões no Dragão correu de feição e o 1-3 da Taça de Portugal poderá mesmo servir de tábua de salvação motivacional para o grupo de Alvalade.

Taça para motivar e minimizar peso da História

Nas últimas cinco partidas entre FC Porto e Sporting, jogadas no Dragão, a História encarrega-se de desmotivar os Leões, que nunca saíram do reduto nortenho com pontos - cinco jogos e cinco derrotas, onze golos sofridos às mãos (e pés) do Dragão. Mas, na partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal 2014/2015, o Sporting, sem medo, entrou no palco azul e destroçou o Dragão, com golo de Nani, Carrillo e Marcano (na própria baliza).

Com uma entrada de real Leão, feroz e sedento de golos, o Sporting foi dominando o Porto, estabelecendo-se como equipa superior durante grande parte da partida. O auto-golo do espanhol Marcano abriu a contagem e nem o empate do colombiano Jackson Martínez abrandou a voracidade leonina: Nani, num potente remate, voltou a silenciar o Dragão. O tira-teimas seria definitivamente selado pelo peruano Carrillo, na segunda parte.

1-3 como tábua de salvação motivacional

Se a História dos confrontos da Liga é desfavorável ao Sporting, o jogo da Taça poderá de facto servir como reforço de confiança para os homens de Marco Silva, tal e qual uma prova cabal de que a formação leonina sabe como superiorizar-se ao rival Porto, mesmo que o palco da batalha seja o temível estádio do Dragão. O Sporting poderá já contar com o contributo de Islam Slimani, mas a utilização de Jefferson é, ainda, uma incógnita.

Baixas para o 'clássico'

Do lado do FC Porto, Óliver Torres e Adrián López são baixas certas para o clássico de amanhã. O lateral brasileiro Danilo e o avançado camaronês Vincent Aboubakar estão ainda em dúvida, ambos enfrentando pequenas lesões.

Onzes prováveis do FC Porto x Sporting