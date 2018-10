Liverpool x Manchester City: Grande jogo em perspectiva

O Liverpool-Manchester City é o grande jogo da jornada 27 da Premier League. Neste momento o Manchester City está em segundo com 55 pontos e o Liverpool em sexto com menos dez. Na primeira volta o campeão venceu por 3-1 com dois golos de Stevan Jovetic e um de Kun Aguero, Pablo Zabaleta marcou na própria baliza fazendo o tento do Liverpool. Se os «citizens» vencerem o encontro ficam a apenas dois pontos do Chelsea que vai jogar este fim de semana com o Tottenham a final da Taça da Liga. Os donos da casa contarão com o retorno do brasileiro Phillipe Coutinho, que foi poupado na derrota com o Besiktas e nem viajou para a Turquia. A partida custou a invencibilidade da equipa em 2015 e os oitavos de final da Liga Europa.

O técnico Brendan Rodgers deve manter o 3-5-2. Os «Reds» ainda não perderam neste ano no torneio, são sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Coutinho será o responsável por municiar a dupla de atacantes Sterling e Sturridge, enquanto o trio de centrais formado por Skrtel, Touré e Lovren terá a missão de parar o forte ataque do rival.

Já os «Citizens» chegam ao duelo após nova derrota para o Barcelona nos oitavos-de-final da Champions League e devem ter duas novidades. O atacante Wilfried Bony, contratado ao Swansea City, pode fazer seu primeiro jogo como titular, enquanto o central Eliaquim Mangala deve ganhar o lugar do argentino Martín Demichelis, devido à rotação que o técnico Manuel Pellegrini vem a realizar na competição. O City deve jogar num 4-4-2 clássico, com David Silva, Yaya Touré e Nasri a criarem as jogadas no meio de campo para colocar a fortíssima dupla formada por Aguero e Bony na cara do guarda redes Mignolet.

Os golos do Liverpool não somente passam pelos pés de Phillipe Coutinho, como também podem ser feitos por ele. Na partida contra o Southampton, no último domingo (22 de fevereiro), o brasileiro fez um golaço de fora de área e abriu o caminho para a vitória por 2-0. Com boa visão de jogo agilidade e muita habilidade, tem se transformado numa das principais armas dos «Reds», seja criando jogadas ou finalizando para o golo.

Do outro lado, Aguero aparece como a maior esperança. O argentino não é apenas o melhor marcador da competição, com 17 golos mas é também o jogador que mais vezes chutou ao golo (89 vezes) e o que mais acertou na baliza adversária (42 vezes). Portanto, independentemente de quem actue ao seu lado, uma vez que Bony e Dzeko brigam por um lugar, Aguero é indispensável no ataque dos «Citizens».

O responsável por comandar a partida será o árbitro Mark Clattenburg, que será auxiliado por Simon Beck e Stuart Burt. Na actual temporada Clattenburg já apitou 16 partidas, sendo três delas do Manchester City e duas do Liverpool. Os «Reds» venceram Southampton e Aston Villa, enquanto o City bateu o West Brom e empatou em dois clássicos, contra Arsenal (2-2) e Chelsea (1-1).