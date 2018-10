Sporting: SAD apresenta lucros de 24 milhões de euros

A Sporting, SAD apresentou ganhos de 23,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2014/15, o que representa um aumento de 536% face ao período homólogo da época anterior.

Trata-se de uma subida a rondar os 20 milhões de euros face a 2012/13, e que é justificada por um aumento de rendimentos em toda a linha: competições europeias (participação na Liga dos Campeões), transmissões televisivas, bilheteira, patrocínios, publicidade e proveitos com a transcção de jogadores (Marcos Rojo e Eric Dier foram vendidos por um total de 25 milhões de euros).

Paralelamente, a Sociedade Anónima Desportiva dos leões, num comunicado enviado à CMVM, destaca a manutenção da «política de rigor e contenção financeira», traduzida numa contínua redução de custos com o pessoal (queda de 3,1 milhões de euros).

Redução do passivo e aumento do activo

Como resultado da Reestruturação Financeira negociada por Bruno de Carvalho e concluída em novembro de 2014, salta à vista uma subida exponencial do património de quase 100 milhões de euros que retira a SAD verde e branca de uma situação de falência técnica. O activo é agora de cerca de 130 milhões de euros.

A consolidação das contas do Sporting Clube de Portugal regista ainda uma descida do passivo em 30 milhões de euros, ao mesmo tempo que se regista numa redução do endividamento bancário em mais de 61 milhões de euros.