Após 2-0 sobre «Spurs»: Chelsea arrecada Taça da Liga

Ontem foi dia de festa para os «blues» de José Mourinho e companhia: o Chelsea venceu por 2-0 os «Spurs» do Tottenham por 2-0, com golos de John Terry e Kyle Walker (na própria baliza) e voltou a arrecadar nova Taça da Liga, curiosamente o mesmo troféu que Mourinho vencera na sua primeira temporada aos serviços dos londrinos - há uma década atrás, o «Special One» vencia a Capital One Cup e abria caminho a uma senda vitoriosa pelo Chelsea.

No Estádio de Wembley, foi o Chelsea a erguer a taça e, por entre a felicidade da conquista, outra alegria tomou conta dos espíritos do conjunto «blue»: o perseguidor Manchester City, segundo classificado na Premier League, perdia o duelo com o Liverpool, afastando-se do líder Chelsea - boas notícias em dose dupla.

Os golos da partida ficaram a cargo do defesa central John Terry, nos segundos finais da primeira parte (após livre bombeado para a área) e do lateral Kyle Walker, que, infeliz, introduziu a bola dentro da baliza após cruzamento do avançado Diego Costa. Com um título na algibeira e uma caminhada contudente pela primeira liga inglesa, o ambiente é de harmonia em Stamford Bridge - em perspectiva está, ainda, o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campões, após positivo empate no reduto do PSG.