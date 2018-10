Classe de Jackson e frieza de Tello «mataram» leão

À partida para o encontro desta noite, ambos os clubes entravam em campo sob muita pressão: para os dragões a vitória do Benfica perante o Estoril indicava a total obrigação de vitória para manter acesa a luta pelo título. Para os leões a pressão vinha precisamente de jogar perante o segundo classificado (que estava a cinco pontos) e afastar-se do SC Braga, que ao vencer a sua partida perante o Rio Ave estava já a um ponto do terceiro lugar.

Os azuis e brancos foram superiores durante todo o jogo, sempre mais rápidos na pressão e recuperação de bola, sobretudo a meio-campo. A inclusão de Evandro resultou na perfeição para Julen Lopetegui, com o médio ex-Estroril a fazer a uma bela exibição como primeiro homem na fase pressionante, "secando" muitas vezes William Carvalho e Adrien Silva nas suas tentativas de construir jogo. No ataque, Tello e Jackson "espalharam" magia no relvado do Dragão.

A equipa do Sporting só nos primeiros dez minutos conseguiu sair algumas vezes para o ataque mas sem criar qualquer perigo. Apenas trocando Montero por Tanaka face à partida da Liga Europa, os leões demonstraram claros sinais de cansaço físico, mostrando-se sempre imponentes face ao poderio da equipa portista. Jogo muito pobre da equipa de Marco Silva que não atravessa um bom momento, vendo-se nas últimas semanas fora da Taça da Liga, fora da Liga Europa e completamente arredada da luta pelo título. Resta a Taça de Portugal para salvar a época.

Jackson abre caminho, Tello não perdoa

Dez minutos iniciais que prometiam um jogo equilibrado, com o «leão» a entrar com vontade de repetir a façanha da Taça perante os «dragões». Pois bem, autêntico fogo de vista. A partir de então o clube azul e branco tomou as rédeas do encontro e catapultou para uma vitória fácil.

Jackson ameaçou ao minuto 14', após boa recuperação de Evandro sobre Adrien, com o colombiano a rematar perto da baliza de Patrício. Quase se gritou golo ao minuto 30' quando Herrera, bem desmarcado por Danilo, senta Tobias Figueiredo e tenta o chapéu sem sucesso para desespero de Brahimi e Jackson, claramente melhor posicionados para alvejar a balizar. O inevitável aconteceu mesmo segundos depois e numa fantástica assistência de Jackson, que de calcanhar 'rasga' por completo a defesa leonina servindo Tello para o 1-0 no Dragão.

Mais do mesmo no segundo tempo

Esperava-se uma reação do Sporting na segunda parte mas essa nunca se veio a fazer sentir. A tendência não mudava com o intervalo e o domínio portista foi absoluto. Sempre mais rápidos, mais fortes e eficazes na altura de ter a bola nos pés foi sem surpresa que o segundo golo surgiu, numa fotocópia do 1º golo: assistência de muita qualidade de Jackson para nova excelente finalização de Tello perante Patrício, ao minuto 56'.

Minutos depois foi Jackson quem esteve perto de fazer o seu merecido golo, num remate que passa a milímetros da baliza. Numa acentada Marco Silva tentou mexer com o rumo dos acontecimentos colocando Slimani e Capel para o lugar de Montero e Adrien. O resultado foi nulo, anímica e fisicamente a equipa estava já debilitada e não mais que se "arrastou" dentro de campo. Os 43 mil presentes no Dragão ainda foram presenteados com novo golo e outra vez por Cristian Tello. O "hat-trick" do espanhol surgiu em nova bela assistência, desta feita por Herrera e selou assim o resultado final em 3-0. Até final quase a confirmação de goleada mas o cabeceamento de Marcano esbarrou no ferro.

Consequências do "Clássico"

Para a equipa vencedora, o seu trajecto neste campeonato continua. Estando a quatro pontos do líder Benfica, o FC Porto tentará aproximar-se o mais rapidamente possível da equipa de Jorge Jesus e, quem sabe, saltar para a liderança no próximo clássico a realizar no Estádio da Luz. Na próxima jornada os azuis e brancos jogarão na casa do SC Braga. Mas ainda há mais. A equipa de Lopetegui está também na luta pela Taça da Liga e Liga dos Campeões, onde vai bem encaminhada para os quartos de final.

Para o Sporting, a derrota de hoje vem complicar as contas do segundo lugar e ver a aproximação do clube de Braga ao terceiro posto, estando neste momento separados por apenas 1 ponto. Afastados na passada semana da Liga Europa, Marco Silva e os seus homens têm a obrigação de vencer a Taça de Portugal, competição em que estão nas meias-finais, com 1ª mão a ser jogada frente ao Nacional na próxima quinta-feira. Para o campeonato, o próximo jogo será em Alvalade perante o Penafiel.