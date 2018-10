Bas Dost: «serial goal killer» leva 14 golos em 8 jogos

Jogo de reviravoltas e emoção aos molhos: o Wolfsburgo esteve por três vezes em desvantagem no marcador mas a veia goleadora do «serial goal killer» Bas Dost ajudou a equipa de Dieter Hecking a acabar os 90 minutos à frente do marcador, subjugando o valente Werder Bremen, que muito lutou para contrariar o poderio ofensivo da equipa forasteira.

Vinte minutos iniciais frenéticos

A jogar em casa, o Werder Bremen entrou com uma atitude forte e os golos surgiram cedo: aos 9 minutos Junuzovic marcava o primeiro, mas a resposta forasteira chegou por intermédio de Caligiuri, um minuto depois. O avançado Di Santo voltou a empurrar o Bremen para a frente do marcador aos 16 minutos, mas o médio centro Arnold respondeu com o empate, dois minutos depois.

O ritmo frenético dos primeiros 20 minutos não abrandou - Vieirinha, num momento de azar, introduziu a bola na sua baliza, enganando Diego Benaglio - o herói de Alvalade - mas, para mal dos pecados do Werder Bremen, Bas Dost entrou em acção na segunda parte. O holandês marcou o 3-3 e deu o mote para a reviravolta; três minutos depois, Dost bisava na partida, aos 51. Caligiuri também bisou, selando o triunfo forasteiro aos 53 minutos.

Bas Dost: autêntico «serial goal killer»

O registo de golos do atleta do Wolfsburgo é, no mínimo, assustador: Bas Dost marcou nada mais nada menos que quartoze golos nos últimos 8 jogos (em todas as competições), número que é bastante impulsionado pelo «poker» aplicado ao Bayer Leverkusen, numa partida a contar para a Bundesliga (4-5). O jogador bisou contra o poderoso Bayern (no 4-1 para a Bundesliga) e também aplicou o mesmo modus operandi frente do Sporting (para a Liga Europa). Agora, frente ao Bremen, voltou a bisar e a ser essencial para a vitória da sua equipa.

Com este novo bis, Dost soma agora 13 golos na Bundesliga, estando a quatro do melhor marcador da prova, outro holandês, de seu nome Arjen Robben, do líder Bayern Munique. Na segunda colocação da lista de artilheiros segue o avançado Alexander Meier, do Eintracht Frankfurt, com 16 golos apontados.