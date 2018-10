Oficial: Leonel Pontes abandona os Barreiros

Através de uma nota no seu site oficial, o Marítimo deu conta da desvinculação do treinador Leonel Pontes, que assim abandona os Barreiros. O técnico, que assinara pelo clube madeirense após o Mundial 2014, durou apenas sete meses à frente dos destinos técnicos do Marítimo.

O trabalho de Leonel Pontes não era, há várias semanas, do agrado do presidente Carlos Pereira, e a situação piorou com nova derrota insular no reduto do Vitória de Guimarães, na passada Sexta-feira. Hoje de manhã o treinador reuniu-se com a cúpula directiva do Marítimo e ambas as partes acordaram a rescisão contratual.

«(...) o treinador solicitou uma reunião com presidente da administração, na qual houve acordo para a rescisão», pode ler-se na nota do clube, emitida através do seu site oficial. Leonel Pontes deixa o Marítimo na décima primeira posição da Liga NOS, com 27 pontos em 23 jornadas.

O técnico, que abraçou pela primeira vez o cargo de treinador principal (foi durante vários anos adjunto fiel de Paulo Bento), não teve sucesso na substituição do treinador Pedro Martins, que saiu dos maritimistas no final da época passada.