André André tem novo destino na próxima temporada

Natural da cidade de Vila do Conde, o organizador de jogo da equipa minhota do Vitória de Guimarães, André Filipe Brás André, estará às ordens de Julen Lopetegui na próxima época, com um acordo de quatro temporadas. Este acordo ficou fechado quando ainda se realizavam as negociações pelo jogador Hernâni.

O vinculo com o V. Guimarães prolongava-se até 2016, mas a SAD minhota antecipou o acordo de transferência para conseguir encaixar 1,5 milhões no seu cofre, caso fosse negociado após 1 de junho, o negócio baixaria para um milhão de euros.

O médio criativo André André realizou maioritariamente a sua formação no Varzim, apenas com uma breve passagem em 2007/08 pelos júniores do FC Porto e em 2010/11 pelo Deportivo B, o filho de António André, jogador nacionalmente conhecido por defender as cores azuis e brancos, ingressou no Vitória em 2012/13.

Rapidamente ganhou a titularidade no meio-campo dos «Conquistadores», tendo feito exelente épocas, mas nada comparado com a atual. Neste momento, é o capitão de equipa e já leva 11 golos esta época, sendo dos melhores marcadores do campeonato português.