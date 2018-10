Red Bull revela pintura oficial

Depois de se apresentar nos testes de Jerez de la Frontera e nas duas sessões de Barcelona com uma pintura camuflada, preta e branca, que lhe valeu o apelido de "zebra", com o intuito de dificultar a identificação de pormenores no monolugar pelas outras equipas, a Red Bull revelou hoje, , a sua pintura oficial. (Foto: Red Bull)

Red Bull mantém aposta nas suas cores habituais

Sem surpresas, a equipa austríaca apostou no azul-escuro como tom de base, complementado com o roxo (este ano com mais destaque nas laterais do monolugar e da asa traseira), e os habituais pormenores amarelos no nariz e na entrada de ar para o motor, junto dos quais está pintado o famoso toro vermelho. (Foto: Red Bull)

Diferença notória este ano é também a maior dimensão do lettering da Red Bull nas laterais do carro. A equipa admitiu que habitualmente não opta pelo tradicional, mas referiu que "foi nestas cores que alcançámos grandes feitos (...). Como o resto do desporto, valorizamos a (nossa) herança."