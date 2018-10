Ligue 1: Nulo no Mónaco x Paris Saint-Germain

Enfrentaram-se dois dos maiores aspirantes ao título da Liga Francesa: o PSG de Laurent Blanc e o Mónaco de Leonardo Jardim (com Bernardo Silva e João Moutinho em campo). Em caso de vitória, a equipa da capital francesa, ascenderia ao primeiro posto, mas não conseguiu levar mais do que um empate a zero perante a boa organização defensiva monegasca.

O PSG dominou o encontro, mas não conseguiu chegar ao golo, apesar das muitas tentativas por Lavezzi, Javier Pastore e Edinson Cavani, do outro lado, encontravam sempre a oposição eficaz do «keeper» Subasic, sempre atento. O extremo Ferreira Carrasco também tentou o golo, mas pela frente teve Sirigu inspirado, que negou as tentativas de desfazer a igualdade.

Na segunda metade, o PSG dominou no que toca à posse de bola, e teve muito menos problemas no meio-campo defensivo. Com este resultado, o PSG fica com 53 pontos e segue atrás do Lyon, por um ponto, que lidera a competição. O Monaco de Leonardo Jaridm soma 44 pontos, no quarto lugar da Ligue 1.