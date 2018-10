Héctor Cúper é o novo seleccionador egípcio

Héctor Cúper é o novo seleccionador do Egipto. O argentino tem como meta o apuramento do país para o Mundial de 2018 na Rússia. Mahmud al Shami, um dos responsáveis directivos da selecção Africana assegurou que Cúper vai receber cerca de 65.000 dólares por mês.

O antigo seleccionador, Shawky Gharib, foi despedido depois de não ter conseguido qualificar a nação para a CAN. O treinador de 59 anos já passou por vários clubes, com destaque para o Inter, Mallorca, Parma ou Bétis. Mas onde teve mais sucesso foi no Valência onde consegiu qualificar a equipa para a final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid (derrota por 0-3) e Bayern (empate 1-1 e derrota nas grandes penalidades por 4-5).

Embora derrotado as suas equipas apresentaram algum do melhor futebol ofensivo de todos os tempos. Como jogador jogou sempre na Argentina e foi cinco vezes internacional.