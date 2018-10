Marítimo: Ivo Vieira pega nas rédeas da equipa

Ivo Vieira, que já fazia parte da equipa técnica do Marítimo, é o substituto imediato do ex-treinador maritimista Leonel Pontes, que ontem acordou a rescisão contratual com o clube da Madeira. O ex-técnico do rival Nacional deverá segurar a equipa até ser encontrado novo treinador.