Sporting: segurar o pódio com vista à «Champions»

A derrota no último fim-de-semana diante do Porto deixou o Sporting a doze pontos do líder Benfica e a oito dos portistas. Perante este cenário a equipa de Marco Silva parece estar limitada a defender o último lugar do pódio com vista ao playoff da liga milionária, onde a formação verde e branca quer voltar a marcar presença pelo segundo ano consecutivo, até porque o encaixe financeiro é importante para garantir o orçamento e reforço do plantel na próxima temporada.

A somente um ponto da turma leonina está o Sporting Braga, que aproveitou da melhor forma os dois empates do Sporting com Benfica e Belenenses e a derrota no Dragão, para voltar a colocar-se na luta pela terceira posição. E são precisamente os bracarenses que ainda podem dar alguma esperança à formação de Alvalade de alcançar o segundo posto, já que precisamente na próxima sexta-feira recebem no Minho o Porto.

Uma vitória dos minhotos aliada a um triunfo do Sporting sobre o Penafiel voltaria a deixar a margem nos cinco pontos, e sabendo que mais para a frente ainda teremos um clássico Benfica x Porto, os leões poderiam ainda ver uma pequena luz ao fundo do túnel. Por outro lado a derrota dos arsenalistas deixaria os leões com quatro pontos de avanço, e tendo em conta que na ronda seguinte o Sporting Braga desloca-se ao Estádio da Luz, pode deixar a turma de Alvalade confortável no terceiro lugar, até porque vai receber os bracarenses na penúltima jornada do campeonato.

Afastado da Liga Europa pelo Wolfsburgo e perante este cenário no campeonato, o Sporting tem na Taça de Portugal o seu principal objectivo para o que resta da temporada. Chegar à final do Jamor é praticamente uma obrigação e o caminho tem início já esta quinta-feira com a primeira mão no reduto do Nacional da Madeira. Curiosamente na outra meia-final vão colidir novamente Sporting Braga e Rio Ave, depois de na época transacta os vila condensenses terem levado a melhor. Tal como na Liga também leões e minhotos poderão estar frente-a-frente caso cheguem à final.