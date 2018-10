Última hora: Alonso falha GP da Austrália

Fernando Alonso não se sentará no McLaren-Honda na primeira corrida do ano, na Austrália. O piloto espanhol que este ano trocou a Ferrari pela McLaren foi aconselhado pelos médicos a evitar expor-se aos riscos de uma segunda concussão, na sequência do acidente que levou à sua hospitalização durante três dias, em Barcelona.

Médicos recomendaram precaução

Apesar de Alonso ter sido considerado fisicamente apto e sem evidências de qualquer lesão após uma bateria de testes realizada entre 22 de Fevereiro (data do seu acidente na sessão de Barcelona) e a noite de ontem, a equipa clínica que acompanha o piloto recomendou que este não competisse em Melbourne, no fim-de-semana de 13 a 15 de Março.

A intenção é evitar os riscos de um segundo impacto tão cedo após uma primeira concussão, cujos efeitos não são inteiramente conhecidos mas que se julga poder gerar complicações de saúde a longo-prazo. Este é um procedimento habitual ao tratar atletas depois de concussões.

Magnussen chamado à pista

Em comunicado, a McLaren anunciou que James Button e Kevin Magnussen (este ano com papel de piloto de testes e reserva) serão por isso os homens ao volante da dupla de MP4-30 de Woking na primeira prova da temporada.

Mais adianta a McLaren que os médicos reconhecem que Alonso está “bem e em forma, e que se considera preparado para correr, estando confortáveis com o facto de ele já ter regressado aos treinos físicos com vista à preparação para o regresso ao cockpit do seu McLaren-Honda para o GP da Malásia, dias 28, 28 e 29 de Março."