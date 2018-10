Hugo Leal, Fabiano Soares e Tozé orientam Estoril

Confirmada e oficializada a rescisão de José Couceiro, é tempo do Estoril formar nova equipa técnica e, prontamente, a sucessão do técnico foi acautelada: Hugo Leal e Fabiano Soares formam a dupla que chefiará a equipa técnica, com a ajuda de Tozé, que será o treinador de guarda-redes.

Esta composição técnica deverá vigorar até que seja encontrado novo treinador que agrade à SAD do Estoril, que está activamente à procura de opções. «Como voces já viram a equipa técnica é agora composta pelo Hugo Leal, Fabiano e o Tozé, que assume o papel de preparador de guarda-redes. Foi uma solução interna, que achámos ser a melhor. Estamos confiantes de que os objectivos vão ser alcançados», declarou hoje Tiago Ribeiro, presidente da SAD do clube.

Fabiano Soares será, no entanto, o líder técnico do clube da linha, explicou Tiago Ribeiro: «Quem vai orientar a equipa com o Gil Vicente é o Fabiano porque tem o nível 4 de treinador».