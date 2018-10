Paulo Pereira Cristovão, ex-vice do Sporting, detido pela PJ

O sempre polémico e controverso Paulo Pereira Cristovão, antigo inspector da Polícia Judicária e ex-vice presidente do Sporting, foi hoje detido pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, na sequência de investigações que o apontam como suspeito de crimes de assalto à mão armada, sequestro e associação criminosa, adianta a CMTV.

Paulo Pereira Cristovão entrou para a estrutura leonina pela mão do ex-presidente do Sporting, Godinho Lopes, decorria o ano de 2011. Esteve envolto no polémico e suspeito «Caso Cardinal», devido a um depósito feito por um associado seu na conta de um dos árbitros assistentes do Marítimo x Sporting (jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal), José Cardinal.

Cristovão acabou por ser indiciado pelo Ministério Público em Dezembro de 2012, por um crime de burla qualificada, um de branqueamento de capitais, dois crimes de peculato, um de devassa por via informática, um de acesso ilegítimo e outro de denúncia caluniosa.