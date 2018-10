«Hat-trick» para a História: Tello imitou António Oliveira em 1977

Talvez o jovem Cristian Tello esteja longe de o saber, mas, ao ter marcado três golos diante do Sporting, reavivou um marco histórico que não via ser-lhe soprado o pó do tempo desde 1977. Um «hat-trick» num clássico FC Porto x Sporting não se tornava realidade desde o longínguo ano de 1977, altura em que o craque luso António Oliveira deu azo à façanha.

Tello imitou façanha de António Oliveira

Nesse ano, o virtuoso António Oliveira vestia a camisola do FC Porto e foi o herói do FC Porto 4-1 Sporting, marcando três golos (Duda marcou o outro tento) nas Antas e inscrevendo na História do clássico o seu nome, agora relembrado devido à repetição da façanha de 77 através do pé direito de Cristian Tello, herói da clara vitória portista sobre o rival leonino, por 3-0.

Apesar do triunfo portista sobre o candidato rival Sporting, a Liga de 1976/1977 foi arrebatada pelo Benfica, que viria a sagrar-se campeão com 51 pontos, mais nove que o segundo classificado leonino; o FC Porto ficou apenas a um ponto dos Leões, tendo, ao menos, um registo de golos de fazer inveja aos restantes: 72 golos no campeonato contra 67 dos encarnados e 59 dos leões.

Oliveira no fim da seca de 19 anos

Mas a temporada 1976/1977 não foi de jejum para o Porto, que venceu a Taça de Portugal e na retina ficou a competência de uma equipa à qual se atribuiu futuro risonho: na época seguinte os portistas quebraram mesmo o enguiço de 19 anos de seca, ganhando o campeonato nacional 1977/1978 - António Oliveira ultrapassou os seus melhores recordes de então e foi peça fundamental no sucesso do clube nortenho. Marcou 19 golos na Liga.

Novamente campeão mas com as cores do Leão

A temporada seguinte, 1978/1979, voltou a ser de sucesso: o Porto sagrou-se bicampeão e Oliveira voltou a deixar a sua marca bem traduzida em golos: 18 tentos do refinado avançado no campeonato. António Oliveira voltaria a celebrar em 1981/1982, vencendo novamente o título nacional mas agora com a camisola dos rivais leoninos, actuando ao lado de outras estrelas como Manuel Fernandes e Jordão.