Barcelona: Daniel Alves «perto de assinar por outro clube»

O contrato vai queimando os seus últimos meses e, no horizonte, ainda não se vislumbra nenhum entendimento para a renovação do vínculo entre o lateral internacional Daniel Alves e o Barcelona. O jogador terminará a sua ligação com o clube catalão no final da temporada.

Desde Janeiro de 2015 que Dani Alves pode ouvir, debater propostas de outros clubes interessados e até mesmo rubricar novo vínculo com quem queira garantir os seus préstimos. A agente do atleta garante mesmo que tal está perto de se tornar uma realidade: «Estamos perto de assinar por outro clube. As conversações estão avançadas», afirmou à RAC1.

Quanto a uma possível proposta de renovação «culé», Dinorah Santana é peremptória: «O Barcelona? O Daniel Alves ainda está disponível, mas não vai esperar muito mais», afirmou, deixando antever a saída do lateral de 31 anos, que dessa feita colocará fim a uma ligação de sete anos com os «blaugrana».

Na calha para reforçar o lugar de defesa direito está o portista Danilo, mas a cobiça em torno do atleta é grande, com Manchester United e Real Madrid a rivalizarem com o Barcelona.