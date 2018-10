Cadena Ser confirma Xavi no New York City FC em 2016

A saída do médio Xavi esteve para se concretizar no Verão de 2014 mas parece que, agora, tal cenário ganha cada vez mais força - o desportivo Cadena Ser adiantou hoje que o jogador dos «blaugrana» está em adiantadas negociações para se transferir para os Estados Unidos da América em 2016.

O destino será o recém-formado New York City FC, clube que tenta angariar vedetas do futebol internacional para formar um grande plantel. Já fora da titularidade habitual, aos 35 anos, o criativo médio, pilar do famoso «tiki-taka» e símbolo do triunfante Barcelona do século XXI, quererá mudar o rumo da carreira.

A proposta milionária dos estadunidenses New York City está a ser debatida e a grande probabilidade é que seja aceite por Xavi Hernández, que assim terminará uma relação duradora de afecto com o clube catalão - Xavi está no clube desde o começo da carreira, em 1997/1998.

Caso se confirme a informação avançada pela Cadena Ser, Xavi irá reencontrar o compatriota e antigo colega de clube David Villa.