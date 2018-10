Depois da Cadena Ser dar como certa a negociação da ida de Xavi Hernández para os estadunidenses do New York City FC em 2016, o jornal catalão «Sport» veio, ainda ontem, negar que tal seja verdade - afinal, o médio de 35 não irá para os Estados Unidos, afirma o «Sport».

Os rumores da saída do lendário criativo do Barcelona são já sobejamente conhecidos, agravados agora pelo facto do jogador estar afastado da formação titular.