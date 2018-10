Taça de Portugal: Leão vai à Madeira para regressar às vitórias

O Sporting Clube de Portugal tem hoje na Madeira, diante do Nacional, um dos jogos mais importantes da época. Após a saída da Liga Europa e estando teoricamente afastado do título nacional e cada vez mais longe do segundo lugar, a equipa liderada por Marco Silva tem na Taça de Portugal a única hipótese de conquistar um título esta época.

O jogo frente ao Wolfsburgo deixou claras mazelas físicas na equipa e o jogo com o Porto não só as revelou, como deixou também uma mazela psicológica na equipa de Alvalade. Como tal, é esperada por parte de toda a comitiva leonina que seja dada hoje uma inequívoca resposta em campo, de modo a que a decisão da eliminatória não seja remetida para o jogo em Alvalade.

Nacional de boa memória

O último jogo dos leões na Madeira para a Taça de Portugal foi em 2012, quando a equipa era ainda comandada por Domingos Paciência. Era também uma Meia-Final da Taça, cujo marcador foi inaugurado, através de um belíssimo remate, pelo então preponderante Fito Rinaudo. O Sporting venceu a partida por 1-3, seguindo assim para a Final do Jamor. Já sob os comandos de Sá Pinto, os verde e brancos perderam diante da Académica, que contava com dois actuais titulares do Sporting, na altura emprestados aos “estudantes”- Cédric e Adrien.

O momento actual do Sporting parece não ser o melhor. Numa semana foram eliminados da Liga Europa, diga-se, após uma das melhores exibições da época, e foram ainda derrotados de forma expressiva no Dragão. Neste último jogo, Marco Silva pouco mexeu e os índices físicos da equipa estavam claramente em baixo, pelo que o Sporting apenas “existiu” no jogo durante os primeiros 30 minutos. O FC Porto, por sua vez, imprimiu um ritmo ao jogo que o adversário não conseguiu acompanhar.

A juntar a estes dois dados, o facto de o Sporting ter jogado com um bloco alto revelou-se altamente prejudicial: O Porto e principalmente Tello, foram ganhando inúmeros lances nas costas de uma defesa, que para além de cansada e desatenta, contava com um meio-campo “ligado à máquina” e incapaz de juntar linhas com o bloco defensivo.

Exigência para atingir a final

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Marco Silva valorizou a melhoria qualitativa que o Nacional tem vindo a ter no campeonato, enfatizando a necessidade de fazer um bom jogo. Os níveis de motivação, segundo o treinador dos leões têm neste caso, que ser altos, uma vez que está em disputa o acesso a uma final. “Temos de dar uma resposta de alto nível. Só sendo exigentes poderemos chegar à final do Jamor, que é o que tanto queremos. Não gostamos de perder e, por norma, é algo não acontece no nosso clube. Temos duas derrotas no campeonato esta época. Temos de dar uma resposta no jogo seguinte”.

Conseguirá o Nacional a vingança de 2012?

Após a derrota de há três épocas atrás diante do Sporting, a equipa de Manuel Machado viu as chances de chegar à final do Jamor irem por água abaixo. Esta época e após um início algo turbulento no campeonato, a equipa madeirense tem vindo a subir de produção, estando agora no 8º lugar na tabela classificativa. Para o Nacional também este jogo é de alta relevância esta época. O clube encontra-se na perseguição a um título pelo qual podia ter lutado em 2012, não tivesse sido eliminado precisamente pela equipa do Sporting.

Também João Aurélio, jogador do Nacional, abordou a partida com os leões salientando que o jogo não ficará decidido na primeira-mão e que a equipa de Manuel Machado tem que tentar não sofrer golos em casa.

Onzes prováveis do Nacional x Sporting