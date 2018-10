Cédric e Carrillo: renovações encalhadas preocupam Sporting

Os seus contratos terminam no Verão de 2016, e, apesar das tentativas sucessivas de renovação perpetradas pelo Sporting, Cédric Soares e André Carrillo não se mostram receptivos a renovar a ligação contratual com os Leões.

Os dois jogadores estão a nove meses de poderem negociar livremente com outros clubes (Janeiro de 2016) e têm rejeitado as propostas contratuais dadas pela direcção leonina, exigindo fasquias monetárias que não estão ao alcance dos cofres leoninos.

Ambos titulares imprescindíveis no onze regular de Marco Silva, Cédric e Carrillo jogam actualmente com o tempo, deixando a porta aberta a uma hipotética saída de Alvalade. O peruano foi alvo da cobiça do Newcastle no passado Janeiro e o lateral luso esteve ligado a uma possível ida para a Bundesliga.

O tempo corre a desfavor do Sporting, que se poderá ver obrigado a transferir os jogadores antes de Janeiro de 2016, de modo a precaver as suas saídas mediante custo zero, algo que seria financeiramente inaceitável para a gestão leonina, activamente à procura de sanear as suas contas.