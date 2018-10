Que palavra terá o Braga a dizer na luta pelo título?

As jornadas 24 e 25 da Liga NOS poderão decidir o futuro do campeonato e, em ambas as jornadas, um denominador será alvo de todas as atenções: o Sporting de Braga. A equipa bracarense irá defrontar, primeiro o FC Porto, depois o Benfica, jogando uma cartada que não só será decisiva para as suas aspirações ao terceiro lugar da Liga mas também no desenlace da luta pelo primeiro lugar do pódio.

Jornadas 24 e 25 - Braga no papel de agitador?

A formação de Sérgio Conceição tem gradualmente subido de produção no campeonato, regularizando as suas exibições e amelhando pontos na perseguição ao desmoralizado Sporting, que apenas tem um ponto de vantagem sobre os arsenalistas. Agora surge no horizonte bracarense um duplo duelo de gigantes que poderá ditar o destino do clube minhoto mas também desvendar o nome do futuro campeão português.

As hipóteses são várias - caso o Braga atropele todas as probabilidades e vença ambas as partidas (contra Porto e Benfica), tornar-se-á no mais forte candidato ao terceiro lugar e ao «play-off» de acesso à Liga dos Campeões, relegando o Sporting para um condição de total «outsider». Caso roube já hoje pontos ao Porto, a probabilidade do Benfica fugir ainda mais ao Dragão, rumo ao título, cresce exponencialmente.

Mas, se na jornada 25, o Benfica tropeçar na pedra no sapato que o Braga por duas vezes esta temporada já representou? Se os portistas saírem ilesos da Pedreira, poderiam, nesse caso, apertar o cerco ao Benfica, deixando a recta final do campeonato num autêntico guião de suspense. Como irão Porto e Benfica reagir à oposição dos «Guerreiros do Minho»? Que papel agitador terá o Braga nestas duas jornadas, se é que terá algum?

Conceição tentará reeditar feito de Domingos em 2009

O Braga procurará voltar aos triunfos em partidas contra o poderoso Dragão, algo que não acontece desde 2009 no âmbito da liga portuguesa - a última vitória bracarense ocorreu precisamente no palco de hoje, a Pedreira do Estádio AXA, por 1-0, com um golo do brasileiro Alan, aos 69 minutos da partida. À data, Domingos Paciência era o timoneiro arsenalista, enfrentando Jesualdo Ferreira na sua última temporada de dragão ao peito.

O Braga terá pela frente um FC Porto motivado, vindo de um excelente resultado contra o Sporting (3-0). Julen Lopetegui e seus pupilos encontram-se num momento de forma positivo, renovada que está a esperança no título - a vitória contundente no clássico reforçou a confiança portista e encheu o peito da equipa, que ainda assim terá de batalhar muito para se superiorizar ao Braga - na primeira ronda, o Porto suou para bater os minhotos no Dragão e só Quintero desatou o nó.

Braga x Porto: duas equipas à procura da sexta vitória consecutiva

Momentos de forma similares, sendas vitoriosas e motivação em alta: assim se encontram Porto e Braga, ambos buscando a sexta vitória seguida no campeonato. O FC Porto não desperdiça pontos desde a derrota nos Barreiros (1-0) e o SC Braga não sabe o que é perder pontos desde a derrota no Bessa, diante do Boavista (1-0). Na décima nona jornada, ambos os clubes sucumbiram às derrotas magras mas desde então mergulharam numa série de cinco vitórias que traduz bem o bom momento de forma vivido, quer na Pedreira quer no Dragão.

Braga à procura de repetir triunfo-tipo sobre Porto

O Braga tentará repetir aquele triunfo minhoto que já se tornou nota repetida no registo de duelos entre bracarenses e portistas: nas últimas quatro partidas da Liga vencidas pelos arsenalistas, o resultado foi de 2-1. Em 2006 o Braga bateu o Porto por tal resultado, com golos de Marcel e Luis Filipe, e em Dezembro de 2000 tinha já obtido o mesmo resultado, com tentos assinados por Riva e Barroso; o mesmo «score» verificou-se em Maio de 1997: Karoglan e Toni construíram o triunfo caseiro do Braga.

Onzes prováveis do SC Braga x FC Porto