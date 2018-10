Liga NOS 2014/2015 - Uma luta a dois

A 23ª jornada da Liga NOS pode ter sido decisiva ao limitar as aspirações do Sporting na prova, surgindo agora dragões e águias como os favoritos incontestáveis para a conquista do título.

Benfica passeou e goleou na Luz

Numa jornada marcada, à partida, pelo clássico entre Porto e Sporting, o Benfica fez os possíveis para roubar o protagonismo aos rivais e goleou em casa o Estoril por uns expressivos 6-0 - foi a maior goleada da temporada -, no dia em que comemorava o seu 111º aniversário. A equipa orientada por Jorge Jesus dominou o jogo de sábado por completo, com Luisão a abrir o marcador aos 16' e a facilitar o jogo aos encarnados, que iriam para o intervalo com um vantagem confortável de 4 golos, ampliada no segundo tempo por Lima aos 56' e por Jonas aos 86', que então bisava e sentenciava a partida.

Porto desligou a ficha da máquina da esperança verde

No domingo, todos os caminhos iam dar ao clássico no Dragão, mas a turma de Marco Silva não esteve à altura do jogo que havia feito quinta-feira frente aos alemães do Wolfsburgo - num jogo a contar para os 16 avos de final da Liga Europa - e apresentou-se perante os azuis-e-brancos com uma exibição tímida e incapaz de impedir que o inspirado Tello fizesse o gosto ao pé por... 3 vezes. Com este resultado, as ambições leoninas na prova ficaram severamente comprometidas e passarão, agora, pela luta pelo 3º lugar de acesso ao play-off para a Liga dos Campeões, enquanto que os portistas se lançaram na corrida pelo topo da tabela classificativa, pressionando o Benfica devido ao excelente momento de forma que atravessam - provavelmente, o melhor da época, num ciclo de 5 vitórias consecutivas desde o desaire na Madeira.

Braga ameaça 3º lugar do Sporting

Nos restantes jogos, a candidatura do Braga à luta pelo terceiro lugar começa a ganhar peso. Os bracarenses foram à Vila do Conde bater o Rio Ave por 2 bolas sem resposta e voltaram a ganhar pontos aos leões (7 em apenas 4 jornadas), encontrando-se agora somente a um da equipa verde-e-branca. Este ciclo ascendente surge, curiosamente, antes de 2 jogos importantíssimos para os arsenalistas: a recepção ao FC Porto e a visita ao Estádio da Luz.

Derrotas & chicotadas

O Vitória de Guimarães, por sua vez, regressou aos triunfos após o empate com o Paços e venceu em casa o Marítimo por 1-0, aproveitando a derrota do Belenenses no Restelo precisamente contra o Paços (que está agora a 1 ponto do emblema de Belém) para consolidar o quinto lugar. Na ilha da Madeira, o Nacional recebeu sem piedade o Vitória de Setúbal e garantiu 3 pontos de extrema importância na luta por um lugar na Europa, ao derrotar os setubalenses por 3-0.

Do lado do Penafiel, as contas continuam complicadas: a equipa treinada por Rui Quinta continua em último após conceder os 3 pontos em disputa ao visitante Moreirense (1-2), que regressou às vitórias 5 jogos depois. Nas duas partidas ainda não mencionadas, o Gil Vicente dividiu pontos com o Boavista (1-1), continuando em penúltimo lugar e a Académica também empatou (1-1) com o Arouca na estreia de José Viterbo como novo técnico dos estudantes.

A 23ª jornada da Liga NOS marcou, ainda, a rescisão por mútuo acordo de Leonel Pontes com o Marítimo. O ex-adjunto de Paulo Bento sai do clube acompanhado por Tiago Leal e já não orientará os insulares na próxima ronda do campeonato, que ficam agora sob o comando técnico de Ivo Vieira e José Manuel. O Estoril, goleado pelo Benfica, também perdeu José Couceiro.