Sporting condenado a indemnizar Bojinov

O caso entre o clube e o jogador terá começado quando, devido ao facto de Valeri Bojinov se ter atrasado a regressar das férias de Verão de 2013, o Sporting avançou com a rescisão do contrato, alegando como causa o «abandono do trabalho». O clube verde e branco pediu ainda uma indemnização ao jogador, no valor de 5,5 milhões de euros. Já o jogador búlgaro também reclamou a sua parte e pediu uma indemnização de 6,5 milhões de euros.

Nesta primeira ronda a razão foi dada ao ex-jogador do Sporting, levando o clube a pagar a referida quantia de 598.398 mil euros. Quanto ao Sporting, a SAD do clube não aceita esta decisão e promete que irá recorrer, no entanto já incluiu esta despesa junto das restantes do semestre.

«Em Novembro foi recebida a primeira decisão da FIFA, no âmbito da qual a Sporting SAD foi condenada a pagar 594.398 euros, acrescida de juros, montante que se encontra em linha com os valores registados nas contas da Sporting SAD. A Sporting SAD não se conforma com esta decisão e irá recorrer», assim consta no relatório.

Portanto, o jogador que deixou Alvalade em Setembro 2013 receberá a quantia referida, mas o Sporting não tem a intenção de deixar o assunto morrer aqui.